仕事に家事に育児、毎日慌ただしい日々をお過ごしの方も多いことでしょう。そんな忙しい毎日を過ごす筆者の知人A子さんでしたが、娘のある言葉から思わぬ展開に！？ フルタイムで家事も頑張る A子さんは中学一年生になる娘と夫との三人暮らし。娘が中学校へ進学したタイミングで、A子さんはフルタイムで働き始めました。 元々パートをしていたところでの就職なので、仕事自体は問題なかったのですが……。 細かすぎな