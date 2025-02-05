レギュラーガソリン12週振りの値下がり資源エネルギー庁は2025年2月5日、レギュラーガソリンの同年2月3日時点の店頭価格（消費税込）を発表しました。全国平均は1リットルあたり184.6円で、前回（27日時点）と比べ0.5円値下がりとなり、12週振りに値下がりとなりました。しかし、都道府県別にみると価格は上下しています。なかでも、値上がり幅が1番大きかったのは佐賀県で、前回183.9円から1.7円値上がり、今回185.6円