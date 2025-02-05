イングランド・プレミアリーグのアーセナルに所属する、負傷離脱中のＤＦ冨安健洋（２６）の復帰が近づいていると、英メディア「ＭＥＴＯＲＯ」が報じた。冨安はプレシーズン期間にヒザを負傷し、今季開幕に間に合わなかった。昨年１０月のサウサンプトン戦に途中出場して復帰したものの、負傷を再発させて離脱。今季ここまで６分間しかプレーしていない。ミケル・アルテタ監督は１月に冨安の復帰見通しについて「まだわからな