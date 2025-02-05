何よりも大切な自分の子ども。将来「結婚したい人がいる」と言われたら、寂しくてもお祝いしたいですよね。しかし、相手によっては納得できないこともあるようで？今回は「息子の結婚が許せなかった人の話」をご紹介します。子離れできていない？▽ どんな形であれ、自分の子どもには幸せになってほしいですよね。幸せそうな姿を見てようやく納得できることも。いくつになっても、親は子どもの心配をし続けるものなのです。（体