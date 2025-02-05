今年１月に現役を引退した元日本代表FWの柿谷曜一朗氏が、“最も呼吸が合った”チームメイトを明かした。セレッソ大阪の下部組織で育ち、16歳でプロ契約を結んだ“天才”は、ABEMAが配信した「世界選抜vs香港選抜」で初解説を務めた際、同じく解説の元日本代表DF槙野智章氏から、「現役時代、一番、この選手近くにいるとパス出てくるなとか、合う選手って誰だった？」と質問を受けると、「清武（弘嗣）」と即答。C大阪で共闘し