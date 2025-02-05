3月より適用既存モデルに変更なしアウディは、奇数と偶数でエンジン車とEVを区別するネーミング戦略（命名規則）を撤回した。【画像】新世代の高級電動ステーションワゴン【アウディA6アバントeトロンを写真で見る】全17枚顧客とディーラーからのフィードバックにより、現在の名称が混乱を招いていることが確認されたためだ。今後はパワートレインではなく、サイズとクラスによって名称を分ける。当初の計画では、PHEVを含むエ