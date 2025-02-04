経済界大賞は、経済雑誌「経済界」を発行する株式会社経済界が主催し、1975年より続く歴史ある賞で、優れた経営者を表彰するものだ。今回、、”シェア乗り”という新たな移動の形の普及を加速させた企業として高く評価され、NearMe代表取締役 高原幸一郎氏「ベンチャー経営者賞」を受賞する運びとなりました。ニアミーは今後も、”シェア乗り”によって移動の質を高める取り組みによって、都市部と観光地間の移動をつなぎ、地方に