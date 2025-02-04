¡Ø2024¥¿¥ì¥ó¥ÈÈÖÁÈ½Ð±éËÜ¿ô¥é¥ó¥­¥ó¥°¡Ù¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£1°Ì¤Ï¥Ï¥é¥¤¥Áß·Éô¡£°Ê²¼¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥óÀß³Ú¡¢óÊÎÛÀîÅç¡¢ÎÓ½¤¤Ê¤É¡¢Ä«¤ä¤ªÃë¤Î´é¤Ê¤É¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÈÖÁÈ¤Ë¡Èµ¯ÍÑ¡É¤µ¤ì¤¿¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡È¿Íµ¤¡¦¹¥¤­¡É¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡£¤¢¤¨¤Æ¡Ø½Ð±é¥é¥ó¥­¥ó¥°¡Ù¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¸«Ë°¤­¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤ò¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡£ËÜÅö¤Ë¹¥¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡©¡Ú¼Ì¿¿¡Û·ë²Ì¤ËÇ¼ÆÀ¡©¡Ø¸«Ë°¤­¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¥é¥ó¥­¥ó¥°¡Ù¤Î·ë²ÌºÇ¤â·ù¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤