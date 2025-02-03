芸能人やタレントのマネジメントを行う芸能プロダクションの倒産や休廃業・解散が最多になったことが、東京商工リサーチが2025年1月25日に発表した「『芸能プロダクション』の倒産、休廃業・解散調査」でわかった。所属タレントの独立や、ユーチューブをはじめとするネットでの活動などが逆風になっているが、「フジテレビ事件」に象徴されるテレビの凋落も大きいようだ。調査担当者に聞いた。吉木りさ＆壇蜜、藤原紀香＆篠田麻里