サンワサプライ株式会社は、3P抜け止め7個口にホコリ防止シャッター（特許出願中）を搭載した電源タップ「TAP-F37SHシリーズ」を発売した。また、雷ガードを内蔵しており、電源から侵入してくるノイズや雷サージから家電製品などの機器を守る。■ホコリ防止シャッター＆抜け止めを搭載すべての差込口にホコリ防止シャッターが付いている、抜け止め仕様の3Pタップ。（特許出願中）使用しない差込口はシャッターでホコリや異物の侵入