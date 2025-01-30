海外のオンラインカジノサイトで賭けをしたとして、千葉県警が賭博容疑で、２０２１年東京五輪卓球男子団体で銅メダルを獲得するなどした丹羽孝希（ファースト）を書類送検したことが２９日、捜査関係者への取材で分かった。任意の事情聴取で容疑を認めたという。スポーツの勝敗予想などで賭けたとみられる。これを受け、所属先のファーストの広報担当者はスポーツ報知の取材に「詳細は調査中になります」とコメントした。