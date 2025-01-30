手書きの書類や手紙を書いているときによくお世話になる修正液。【写真】こんなふうに使いますよペン状のものが一般的だが、今SNS上で大きな注目を集めているのはなんと鳩の形をした「ハトの修正液」。修正したい箇所にお尻の部分を押し当てると飛び出す真っ白な修正液…。その奇想天外なアイデアにSNSユーザー達から「すごい！！修正出来たのに衛生面が終わった気がする！！」「『わぁ！かわいい！』っていう第一印象から、だんだ