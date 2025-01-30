訪日中国人による日本での危険運転が中国のSNSに相次いで投稿されている。【映像】中国人が首都高でアクセルベタ踏み（実際の動画）中国版インスタグラム「小紅書」に投稿された動画には、首都高をアクセルベタ踏みで走る車が車線を次々と変え抜き去る様子が映されていた。動画の説明欄には中国語で「アクセルベタ踏み」と書かれており、エンジン音からもかなりのスピードが出ていることがわかる。また、