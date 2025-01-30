今回は、高校時代に自分をいじめてきた女子たちを、修学旅行で見返したエピソードを紹介します。修学旅行中、いじめっ子女子たちが泣き出し…「高校2年生の頃、クラスの女子数名からいじめられていた私。いじめっこ女子たちからは『あんたのすべてがムカつく』『顔を見たくないから学校に来ないで』など、ひどい言葉をかけられていましたね。でも私はその子たちをできるだけ無視し、学校には行っていましたが……。そして10月に高