2001年の近鉄いてまえ打線の5番打者で、球界再編後は楽天でも活躍した磯部公一氏（50）が、高橋慶彦氏（67）のYouTube「よしひこチャンネル」に出演。いてまえ打線をバックに投げた投手陣のチーム防御率がとんでもないことに…。12年ぶりにパ・リーグ制覇した近鉄で、磯部氏はリーグ1位の得点圏打率・417を誇り、「最強の5番打者」と恐れられた。3番・ローズは55本塁打、131打点。4番・中村紀洋は46本塁打、132打点。主に磯