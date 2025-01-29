海外のオンラインカジノサイトで賭けをしたとして、千葉県警は29日までに、賭博の疑いで、2021年東京五輪卓球男子団体で銅メダルを獲得するなどした丹羽孝希選手（30）を書類送検した。捜査関係者への取材で分かった。