大和ハウスグループの大和ライフネクストは、Octa Roboticsと綜合警備保障とともに、管理業務のロボットフレンドリー化に向けた取り組み「ロボットとセキュリティシステムの連携」の実証実験を大和ライフネクスト本社オフィスにて実施した。●実証実験の概要実施期間2025年1月7日〜9日※プロジェクト自体は2024年9月に始動場所大和ライフネクスト株式会社本社オフィス（港区赤坂）目的ロボットとセキュリティシステムの連携確認