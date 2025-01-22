お笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久、おたけが２１日に放送されたＡＢＣテレビ「相席食堂」に出演した。昨年１０月にメンバーだった斉藤慎二が不祥事により吉本興業を契約解除。トリオからコンビとなった経緯や現在の心境についても明かした。２人は栃木県佐野市から旅をスタート。太田は、斉藤の件を「とんでもない衝撃。いまだにウソなんじゃないかと」と回想した。おたけは「まぁ忘れましょう。彼（斉藤）のこ