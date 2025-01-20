½ÂÃ«±Ø¶á¤¯¤ÎÈË²Ú³¹¤Ç¡¢Ä¹È±¤ÎÃËÀ­¤¬´·¤ì¤¿»ÅÁð¤Ç¥â¥Ç¥ëÉ÷Èþ½÷¤Î¸ª¤òÊú¤­´ó¤»¤Ê¤¬¤éÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤·¤Ð¤·²á¤´¤·¤¿2¿Í¤Ï¡¢Ìë¤Î»¨Æ§¤Ç¥­¥¹¤ò¸ò¤ï¤·¡¢¸ß¤¤¤Î¼ê¤Î»Ø¤òÍí¤á¤¿¡ÈÎø¿Í·Ò¤®¡É¤Ç¥Û¥Æ¥ë¤Ø¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£ÃËÀ­¤ÎÂ­¸µ¤Ë¤Ï¸üÄì¥½¡¼¥ë¤¬ÆÃÄ§Åª¤ÊÎ®¹Ô¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡ÖOn¡×¤¬¨¡¨¡¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸ß¤¤¤Î¼ê¤Î»Ø¤òÍí¤á¤¿¡ÈÎø¿Í·Ò¤®¡É¤Ç¥Û¥Æ¥ë¤Ø¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿ºÊ¤È¤ÏÊÌ¤Î½÷À­¤È¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë¶ðÅÄÇîµª»áºòÇ¯11·î¤Î¸÷·Ê¤Ç¡¢