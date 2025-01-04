【ロサンゼルス＝後藤香代】米西部ネバダ州ラスベガスで１日に電気自動車（ＥＶ）大手テスラの「サイバートラック」が爆発した事件で、ラスベガス市警は３日、車内で見つかった遺体は米陸軍特殊部隊員のマシュー・リベルスバーガー容疑者（３７）と確認されたと発表した。戦地派遣で心的外傷後ストレス障害（ＰＴＳＤ）を患った可能性が高く、市警は「悲劇的な自殺」と結論づけた。市警が車内で燃えた携帯電話を解析したところ