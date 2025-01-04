【モデルプレス＝2025/01/04】シンガーソングライターのあいみょんが1月3日、自身がパーソナリティを務めるラジオ番組「あいみょんのオールナイトニッポンGOLD」（ニッポン放送／金曜よる10時〜※月1回）に出演。クリスマスを一緒に過ごした人物を明かした。【写真】あいみょんが一緒にクリスマスを過ごした大物女優◆あいみょんクリスマスを共に過ごした女優とは？この日はリスナーから女優の長澤まさみが主演を務める今年初夏