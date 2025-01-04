［高校選手権・準々決勝］１月４日１月４日、第103回全国高校サッカー選手権の準々決勝・第１試合が等々力、フクアリの両会場で開催され、流経大柏と東海大相模がベスト４に名乗りを上げた。【画像】広瀬すず・ガッキー・永野芽郁・川口春奈！ 初代から最新20代目の月島琉衣まで「選手権・歴代応援マネージャー」を一挙公開！フクアリ会場では３回戦で大津との大一番を制した流経大柏と、７年ぶりの４強を狙う上田西が対戦。均