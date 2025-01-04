神谷浩史 （C）ORICON NewS inc.オリコン

神谷浩史が逢沢りなとの結婚報告「8年くらい独身していた」

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 3日深夜放送のラジオで、声優神谷浩史逢沢りなとの結婚を報告した
  • 結婚について向けられた神谷は「8年くらい独身していた」とコメント
  • 「2年くらいの交際を経まして、逢沢りなさんと...」と打ち明けた
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