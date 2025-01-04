札幌・手稲警察署は2025年1月3日午後10時35分ごろ、公務執行妨害の疑いで札幌市手稲区に住む男（48）と札幌市北区に住む男（27）を現行犯逮捕しました。男2人は1月3日午後10時30分ごろ、札幌市手稲区前田1条11丁目の商業施設で、110番通報を受けて臨場した警察官（48）に対し、男（48）は警察官の足を蹴る暴行を加え職務の執行を妨害した疑い、男（27）は警察官の胸を押す暴行を加え職務の執行を妨害した疑いがもたれています。警