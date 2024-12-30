サンワサプライ株式会社は、USB Aポートから4台のディスプレイに映像出力できる、HDMI×4ポート対応ディスプレイアダプタ「USB-CVU3HD7」を発売した。ドライバをインストールするだけで簡単にマルチディスプレイ化が可能になる。■HDMIディスプレイ4台に出力USB AポートをHDMI端子に変換できるディスプレイアダプタ。パソコンのUSBポートから最大4台のディスプレイに映像を出力できる。※本製品を使用するにはUSB Type-C入力ポート