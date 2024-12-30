¥¢¥¸¥¢¿Í½é¤Î¥ß¥·¥å¥é¥ó3¤ÄÀ±¥·¥§¥Õ¡¢¤½¤·¤Æ5Ç¯Ï¢Â³¤Ç3¤ÄÀ±¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¾®ÎÓ·½¥·¥§¥Õ¤¬ÎÁÍý´Æ½¤¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡Ø¥°¥é¥ó¥á¥¾¥ó¡¦¥Ñ¥ê¡Ù¤Î¸ø³«¤òµ­Ç°¤·¡¢±Ç²è¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖRestaurant KEI¡×¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤·¤¿ÎÁÍý¤ò¡¢ÆüËÜ¤ÎKEI¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£TBS·ÏÎó¤ÎÆüÍË·à¾ì¤Ë¤Æ2019Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡Ö¥°¥é¥ó¥á¥¾¥óÅìµþ¡×¤Ï¡¢ÌÚÂ¼ÂóºÈ±é¤¸¤ë·¿ÇË¤ê¤Ê¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¥·¥§¥ÕÈø²Ö²Æ¼ù(¤ª¤Ð¤Ê ¤Ê¤Ä¤­)¤È