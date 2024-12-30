12·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÊüÁ÷¤·¤¿¡Ö²È¡¢¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¥¤¥¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÊËè½µÆüÍËÌë8»þ50Ê¬¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ¡¦ÎýÇÏ¶è¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¡¢¤«¤Ê¤µ¤óÉ×ÉØ¤Î²È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤­¤Þ¤·¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¹ÔÊýÉÔÌÀ¡¢Éã¤ÎÍ¾Ì¿¡Ä¿ÍÀ¸·ãÊÑ¡ª¹¬¤»²ÈÂ²¤Î·èÃÇ¡Ä5Ç¯È¾¸å¤ËºÆË¬¡õÌëÃÙ¤¯¤Þ¤ÇÆ¯¤¯Êì¤ËÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¯Ä¹½÷²óÅ¾¼÷»Ê¤Ç¿©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÃçÎÉ¤·4¿Í²ÈÂ²¤òÈ¯¸«¡ª ¡Ö²È¡¢¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¥¤¥¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢OK¤ÎÊÖ»ö¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·Âå¶â¤ò»ÙÊ§¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤¹¤Ç¤Ë