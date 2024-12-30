·ëº§¸å¤â»ÒÎ¥¤ì½ÐÍè¤Ê¤¤µÁÊì¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Ìñ²ð¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÉ®¼Ô¤ÎÍ§¿Í¤¬¡¢Â©»ÒÅ®°¦¤ÎµÁÊì¤«¤é¼õ¤±¤¿¶²¤í¤·¤¤·ù¤¬¤é¤»¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤¹¡£ Â©»Ò¤òÅ®°¦¤¹¤ëµÁÊì Åö»þ¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿5ºÐÇ¯²¼¤ÎÃËÀ­¤ÎÄ¾¿Í¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤È¡¢»Ò¶¡¤ò¼ø¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¥­¥Ã¥«¥±¤ËÀÒ¤òÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤Ï¼å¤¤¤±¤ì¤É¤È¤Æ¤âÍ¥¤·¤¤É×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌäÂê¤ÏµÁÊì¡£»ÒÎ¥¤ì¤¬½ÐÍè¤º¡¢·ëº§½éÆü¤«¤é¤Û¤ÜËèÆü²È¤ËÍè¤Æ¤ÏÃ¶Æá¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¾Æ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤¬¼å¤¤Ã¶