¸½ºß¡¢¼¡À¤Âå¤Î¹ÄÂ²¤Ç¹Ä°Ì·Ñ¾µ¸¢¤ò»ý¤Ä¤Î¤Ï¡¢Íª¿Î¤µ¤Þ¤¿¤À1¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿ÀÆ»³Ø¼Ô¤Ç¹Ä¼¼¸¦µæ²È¤Î¹â¿¹ÌÀÄ¼¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀ¯ÉÜ¡¢¹ñ²ñ¤¬¤³¤Î¹Ä°Ì·Ñ¾µ½ç½ø¤ò¼«ÌÀ»ë¡¦ÀäÂÐ»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢½©¼ÄµÜ²È¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌÂÏÇ¤³¤Î¤¦¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Íª¿ÎÅÂ²¼¤Î¤´·ëº§Áê¼ê¤ÏÀäÂÐ¤ËÃË»Ò¤ò»º¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¹Ä¼¼¼«ÂÎ¤òÌÇ¤Ü¤¹¡¢¤È¤¤¤¦¶¯Îõ¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤«¤éÆ¨¤ì¤é¤ì¤º¡¢¤½¤ì¤Ï¤´·ëº§¤½¤Î¤â¤Î¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤òÀäË¾Åª¤Ê