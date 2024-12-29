現在小学1年生の娘と幼稚園に通う4歳の息子を育てながら、ユーモアあふれる子育て漫画をブログやインスタグラム（＠yuihanada7）で随時発信している漫画家・イラストレーターのはなゆいさん。2児の子育てに奮闘しながらも、思わず笑ってしまったことや感動したこと、子どもたちから学んだことなどを漫画にしています。今回は、今年開催された息子の幼稚園での運動会を振り返ります。その運動会には、はなゆいさんの妹さん家族も遊