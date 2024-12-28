吉本興業のお笑いコンビ・マユリカの阪本（34）が、28日、Podcast番組『マユリカのうなげろりん！！』（ラジオ関西Podcast）で結婚を発表した。マユリカの阪本22日に開催された『M-1グランプリ2024』で、敗者復活戦を勝ち抜き、2年連続のファイナリストとなったマユリカ。その激戦についての振り返りを終えたところで、「あぁ、あと俺結婚したわ」と阪本が相方へ突如報告した。3歳の幼なじみからのあまりに唐突な告白。中谷