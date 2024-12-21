J£³¤Î¤¤¤ï¤Æ¥°¥ë¡¼¥¸¥ãÀ¹²¬¤Ë½êÂ°¤¹¤ëDFÀ¾Âç¸à¤¬¡¢12·î20Æü¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ÅÁã¤ÎËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£»¥ËÚ¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼½Ð¿È¤Ç¤¢¤ëÀ¾¤Ï¡¢2006Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¾º³Ê¡£¤½¤Î¸å¡¢¿·³ã¡¢¼¯Åç¡¢¿À¸Í¡¢±ºÏÂ¤ò·Ð¤Æ22Ç¯¤Ë»¥ËÚ¤ËÉüµ¢¡£23Ç¯£¸·î¤«¤é´ä¼ê¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»¥ËÚ¤Ï16Ç¯¤ËJ£²Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢18Ç¯¤«¤é¤Ï¥ß¥·¥ã¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ú¥È¥í¥ô¥£¥Ã¥Á´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¡¢J£±»ÄÎ±¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤­¤¿¡£¤¿