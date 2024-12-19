¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ¡×¤Ç¹Ô¤¯¤Î¤ËÄñ¹³´¶¤¬¤¢¤ë°û¿©Å¹¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤ªÅ¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥ê¥µ¡¼¥Á²ñ¼Ò¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥í¥¹¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡Ë¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ¾ÃÈñ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡Ê2024Ç¯¡Ë³°½ÐÊÔ¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¾ÆÆù¡×¤ä¡ÖÆé¡¦¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¡×¤Ê¤É¤Ë²óÅú¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤Ï¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç½Ð¤«¤±¤ë¤³¤È¤ËÄñ¹³´¶¤¬¤¢¤ë¤ª½Ð¤«¤±Àè¤Ï¤É¤³¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡ÚÄ´ºº·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û¤Ò¤È¤ê¤Ç¹Ô¤­¤Å¤é¤¤°û