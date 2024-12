Jリーグは13日、2025シーズンのJ3全試合対戦カードを発表した。初参入となる栃木シティは2月15日もしくは16日の開幕節で、SC相模原をホームに迎える。同じく初参入の高知ユナイテッドSCは敵地で栃木SCとの開幕節が予定されている。なお栃木シティの参入に伴い、Jリーグでの略称は栃木SCが「栃木SC」、栃木シティが「栃木C」となる。第1節2月15日(月) or 16日(日)栃木SC vs 高知栃木C vs 相模原群馬 vs 琉球沼津 vs 鳥取FC大阪