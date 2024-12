Jリーグは13日、2025シーズンのJ3全試合対戦カードを発表した。初参入となる 栃木シティ は2月15日もしくは16日の開幕節で、SC相模原をホームに迎える。同じく初参入の高知ユナイテッドSCは敵地で栃木SCとの開幕節が予定されている。なお栃木シティの参入に伴い、Jリーグでの略称は栃木SCが「栃木SC」、栃木シティが「栃木C」となる。第1節2月15日(月) or 16日(日)

栃木SC vs 高知栃木C vs 相模原群馬 vs 琉球沼津 vs 鳥取FC大阪 vs 岐阜奈良 vs 福島宮崎 vs 長野鹿児島 vs 讃岐4月26日(土) or 27日(日)八戸 vs 金沢北九州 vs 松本第2節2月22日(土) or 23日(日・祝) or 24日(月・休)群馬 vs 栃木C相模原 vs 栃木SC沼津 vs 松本岐阜 vs 八戸讃岐 vs 奈良高知 vs 鳥取北九州 vs 長野宮崎 vs 福島鹿児島 vs 金沢琉球 vs FC大阪第3節3月1日(土) or 2日(日)栃木SC vs 宮崎栃木C vs 沼津相模原 vs 鹿児島長野 vs 群馬岐阜 vs 北九州奈良 vs 松本鳥取 vs 八戸讃岐 vs 金沢高知 vs FC大阪琉球 vs 福島第4節3月8日(土) or 9日(日)八戸 vs 相模原福島 vs 岐阜長野 vs 栃木C金沢 vs 高知沼津 vs 栃木SCFC大阪 vs 鳥取奈良 vs 琉球北九州 vs 讃岐宮崎 vs 松本鹿児島 vs 群馬第5節3月15日(土) or 16日(日)福島 vs 沼津栃木SC vs FC大阪栃木C vs 宮崎群馬 vs 鳥取相模原 vs 奈良松本 vs 長野岐阜 vs 金沢讃岐 vs 琉球高知 vs 鹿児島北九州 vs 八戸第6節3月23日(日)八戸 vs 高知松本 vs 相模原長野 vs 福島沼津 vs 宮崎FC大阪 vs 金沢奈良 vs 群馬鳥取 vs 岐阜讃岐 vs 栃木C鹿児島 vs 北九州琉球 vs 栃木SC第7節3月29日(土) or 30日(日)八戸 vs 奈良福島 vs 鳥取栃木SC vs 栃木C群馬 vs 北九州相模原 vs 讃岐金沢 vs 長野岐阜 vs 松本FC大阪 vs 沼津高知 vs 琉球宮崎 vs 鹿児島第8節4月5日(土) or 6日(日)栃木SC vs 八戸栃木C vs 福島群馬 vs 宮崎松本 vs 高知長野 vs 鹿児島沼津 vs 讃岐奈良 vs 岐阜鳥取 vs 金沢北九州 vs FC大阪琉球 vs 相模原第9節4月12日(土) or 13日(日)福島 vs 北九州相模原 vs 群馬長野 vs 琉球金沢 vs 奈良岐阜 vs 栃木SCFC大阪 vs 八戸讃岐 vs 松本高知 vs 栃木C宮崎 vs 鳥取鹿児島 vs 沼津第10節4月19日(土) or 20日(日)八戸 vs 長野福島 vs 高知栃木SC vs 金沢松本 vs 栃木C岐阜 vs 讃岐FC大阪 vs 群馬奈良 vs 沼津鳥取 vs 鹿児島北九州 vs 相模原琉球 vs 宮崎第11節5月3日(土・祝)栃木C vs FC大阪群馬 vs 岐阜松本 vs 金沢長野 vs 相模原沼津 vs 八戸鳥取 vs 琉球讃岐 vs 福島北九州 vs 栃木SC宮崎 vs 高知鹿児島 vs 奈良第12節5月6日(火・休) or 7日(水)八戸 vs 栃木C福島 vs 群馬栃木SC vs 長野相模原 vs 鳥取金沢 vs 北九州岐阜 vs 沼津FC大阪 vs 松本奈良 vs 宮崎高知 vs 讃岐琉球 vs 鹿児島第13節5月17日(土) or 18日(日)栃木C vs 岐阜群馬 vs 高知相模原 vs FC大阪松本 vs 鳥取沼津 vs 長野奈良 vs 栃木SC讃岐 vs 八戸宮崎 vs 金沢鹿児島 vs 福島琉球 vs 北九州第14節5月31日(土) or 6月1日(日)八戸 vs 松本福島 vs 相模原栃木SC vs 讃岐群馬 vs 沼津長野 vs 奈良金沢 vs 琉球岐阜 vs 高知FC大阪 vs 鹿児島鳥取 vs 栃木C北九州 vs 宮崎第15節6月7日(土) or 8日(日)八戸 vs 琉球栃木SC vs 群馬栃木C vs 北九州松本 vs 福島沼津 vs 金沢鳥取 vs 長野讃岐 vs FC大阪高知 vs 奈良宮崎 vs 相模原鹿児島 vs 岐阜※ルヴァン杯の結果により変更する可能性あり第16節6月14日(土) or 15日(日)福島 vs 栃木SC群馬 vs 讃岐相模原 vs 高知長野 vs 岐阜金沢 vs 栃木C奈良 vs 鳥取北九州 vs 沼津宮崎 vs FC大阪鹿児島 vs 八戸琉球 vs 松本第17節6月21日(土) or 22日(日)八戸 vs 群馬松本 vs 鹿児島金沢 vs 相模原沼津 vs 琉球岐阜 vs 宮崎FC大阪 vs 福島奈良 vs 栃木C鳥取 vs 栃木SC讃岐 vs 長野高知 vs 北九州第18節6月28日(土) or 29日(日)福島 vs 八戸栃木SC vs 松本栃木C vs 鹿児島群馬 vs 金沢相模原 vs 沼津FC大阪 vs 奈良高知 vs 長野北九州 vs 鳥取宮崎 vs 讃岐琉球 vs 岐阜第19節7月5日(土) or 6日(日)八戸 vs 宮崎栃木C vs 琉球松本 vs 群馬長野 vs FC大阪金沢 vs 福島沼津 vs 高知岐阜 vs 相模原奈良 vs 北九州鳥取 vs 讃岐鹿児島 vs 栃木SC第20節7月12日(土) or 13日(日)八戸 vs 岐阜群馬 vs 長野相模原 vs 福島松本 vs 奈良沼津 vs 鹿児島FC大阪 vs 宮崎讃岐 vs 栃木SC高知 vs 金沢北九州 vs 栃木C琉球 vs 鳥取第21節7月19日(土) or 20日(日) or 21日(月・祝)福島 vs 琉球栃木SC vs 相模原栃木C vs 群馬長野 vs 松本金沢 vs 八戸岐阜 vs 奈良鳥取 vs 沼津讃岐 vs 高知宮崎 vs 北九州鹿児島 vs FC大阪第22節7月26日(土) or 27日(日)八戸 vs 鳥取栃木C vs 栃木SC群馬 vs 鹿児島相模原 vs 宮崎松本 vs 岐阜沼津 vs 北九州FC大阪 vs 讃岐奈良 vs 金沢高知 vs 福島琉球 vs 長野第23節8月16日(土) or 17日(日)福島 vs 栃木C栃木SC vs 沼津群馬 vs FC大阪松本 vs 琉球長野 vs 八戸金沢 vs 宮崎鳥取 vs 高知讃岐 vs 岐阜北九州 vs 奈良鹿児島 vs 相模原第24節8月23日(土) or 24日(日)八戸 vs FC大阪栃木C vs 金沢群馬 vs 栃木SC相模原 vs 北九州岐阜 vs 福島奈良 vs 高知鳥取 vs 松本宮崎 vs 沼津鹿児島 vs 長野琉球 vs 讃岐第25節8月30日(土) or 31日(日)福島 vs 鹿児島栃木 vs 奈良松本 vs 八戸長野 vs 北九州金沢 vs 鳥取沼津 vs 栃木C岐阜 vs 琉球FC大阪 vs 相模原讃岐 vs 群馬高知 vs 宮崎第26節9月6日(土) or 7日(日)八戸 vs 沼津栃木C vs 松本相模原 vs 長野金沢 vs FC大阪奈良 vs 讃岐鳥取 vs 福島北九州 vs 岐阜宮崎 vs 栃木SC鹿児島 vs 高知琉球 vs 群馬※ルヴァン杯の結果により変更する可能性あり第27節9月13日(土) or 14日(日) or 15日(月・祝)福島 vs 讃岐相模原 vs 岐阜松本 vs 沼津長野 vs 鳥取FC大阪 vs 栃木C奈良 vs 鹿児島高知 vs 栃木北九州 vs 群馬宮崎 vs 八戸琉球 vs 金沢第28節9月20日(土)八戸 vs 福島栃木SC vs 琉球栃木C vs 高知金沢 vs 松本沼津 vs 奈良岐阜 vs 長野FC大阪 vs 北九州鳥取 vs 群馬讃岐 vs 相模原鹿児島 vs 宮崎第29節9月27日(土) or 28日(日)八戸 vs 鹿児島福島 vs 長野栃木C vs 鳥取群馬 vs 相模原松本 vs 栃木SC金沢 vs 讃岐沼津 vs 岐阜奈良 vs FC大阪北九州 vs 高知宮崎 vs 琉球第30節10月4日(土) or 5日(日)福島 vs 松本栃木SC vs 北九州相模原 vs 八戸長野 vs 金沢岐阜 vs 群馬鳥取 vs FC大阪讃岐 vs 宮崎高知 vs 沼津鹿児島 vs 栃木琉球 vs 奈良第31節10月11日(土) or 12日(日) or 13日(月・祝)栃木SC vs 福島栃木C vs 奈良群馬 vs 八戸松本 vs 宮崎長野 vs 讃岐金沢 vs 沼津FC大阪 vs 琉球鳥取 vs 相模原高知 vs 岐阜北九州 vs 鹿児島※ルヴァン杯の結果により変更する可能性あり第32節10月18日(土) or 19日(日)八戸 vs 栃木SC群馬 vs 福島相模原 vs 松本金沢 vs 岐阜沼津 vs FC大阪奈良 vs 長野讃岐 vs 北九州宮崎 vs 栃木C鹿児島 vs 鳥取琉球 vs 高知第33節10月25日(土) or 26日(日)福島 vs 金沢栃木C vs 八戸群馬 vs 奈良松本 vs 讃岐長野 vs 沼津岐阜 vs 鹿児島FC大阪 vs 栃木SC鳥取 vs 宮崎高知 vs 相模原北九州 vs 琉球第34節11月2日(日) or 3日(月・祝)八戸 vs 北九州福島 vs FC大阪栃木SC vs 岐阜長野 vs 高知金沢 vs 群馬沼津 vs 相模原讃岐 vs 鳥取宮崎 vs 奈良鹿児島 vs 松本琉球 vs 栃木C※ルヴァン杯の結果により変更する可能性あり第35節11月8日(土) or 9日(日)栃木SC vs 鹿児島栃木C vs 讃岐相模原 vs 金沢岐阜 vs 鳥取FC大阪 vs 長野奈良 vs 八戸高知 vs 松本北九州 vs 福島宮崎 vs 群馬琉球 vs 沼津第36節11月15日(土) or 16日(日)福島 vs 奈良相模原 vs 琉球松本 vs FC大阪長野 vs 宮崎金沢 vs 栃木SC沼津 vs 群馬岐阜 vs 栃木C鳥取 vs 北九州讃岐 vs 鹿児島高知 vs 八戸第37節11月23日(日・祝) or 24日(月・休)八戸 vs 讃岐栃木SC vs 鳥取栃木C vs 長野群馬 vs 松本沼津 vs 福島FC大阪 vs 高知奈良 vs 相模原北九州 vs 金沢宮崎 vs 岐阜鹿児島 vs 琉球第38節11月29日(土)福島 vs 宮崎相模原 vs 栃木C松本 vs 北九州長野 vs 栃木SC金沢 vs 鹿児島岐阜 vs FC大阪鳥取 vs 奈良讃岐 vs 沼津高知 vs 群馬琉球 vs 八戸