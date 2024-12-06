サンワサプライ株式会社は、HDMIのON/OFFスイッチが付いた便利なUSB Type-Cドッキングハブ「USB-5TCHLP16GM（5in1）」「USB-5TCHCP17GM（7in1）」「USB-5TCHP18GM（6in1）」を発売した。プレゼンの共有画面上でパスワード入力が丸見えになってしまったり、展示会でエラー画面になってしまったなど、思わぬ画面の表示に遭遇したことはないだろうか？本シリーズはディスプレイを常時認識させたまま映像信号のみをON/OFFする方式のた