アイリスオーヤマは12月6日、ふとん乾燥機の新製品「ふとん乾燥機カラリエ mini TURBO（BSK-110）」を12月9日に発売することを発表した。全国の量販店やアイリスオーヤマの公式通販サイトなどで取り扱う。●小型でパワフルなお手軽ふとん乾燥機同社の「ふとん乾燥機カラリエ」シリーズは、ふとん乾燥機に必須だったエアマットを使わず、布団にホースを入れるだけで手軽に使えることが特徴の製品シリーズだ。布団を被せるだけで