ロシアによるウクライナ侵攻の開始直後の2022年、ロシア軍に拘束されたドニプロルドネ市の市長の遺体が、先週、ウクライナに返還され、5日、埋葬されました。ロイター通信などによりますと、2022年、ウクライナ南部ドニプロルドネ市の市長がロシア軍に拉致され、その後、行方が分からなくなっていましたが、先週行われた捕虜交換で市長の遺体がウクライナ側に返還されました。遺体は5日、キーウ近郊に埋葬されましたが、ウクライナ