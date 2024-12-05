ANAホールディングス発のスタートアップ、avatarin株式会社は、新千歳空港において、アバターロボットによる周辺地域の観光振興や空港業務の効率化に向けた実証実験を行うことを発表した。ソニーワイヤレスコミュニケーションズ株式会社(SWC)が採択された総務省の「令和6年地域デジタル基盤活用推進事業（実証事業）」に参画するもので、北海道エアポート株式会社の協力のもと、新千歳空港周辺の観光振興と空港業務の省力化を併せ