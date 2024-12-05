牛丼チェーン店「すき家」の福袋「SMILE BOX 2025」が、12月26日朝10時に発売されます。店舗・数量限定で、価格は税込3500円です。中には3500円分のクーポン券のほか、オリジナルのお茶碗や水筒が入っています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】「日常をもっとすき家に。」をテーマに、普段遣いしやすいグッズがそろった「SMILE BOX 2025」。全国1682店舗にて、合計5万個限定で販売されます。中には全国の