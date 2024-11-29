中国の国境に面した北朝鮮の平安北道（ピョンアンプクト）で、外貨稼ぎ機関を対象に大々的な検閲に突入し、雰囲気が凍り付いているという。デイリーNKの現地情報筋によると、今月4日から道保衛部（秘密警察）が派遣した検閲班が道内の外貨稼ぎ機関に対する検閲に入った。道内には中国との最大の玄関口と言える新義州（シニジュ）があり、外貨稼ぎ機関の関係者は数千人に及ぶと思われる。今回の検閲は四半期ごとに施行される定期検