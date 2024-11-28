ＦＡ市場最大の目玉、ファン・ソト外野手（２６＝ヤンキースからＦＡ）が「メッツと７億ドルの契約を結ぶ」という情報をメッツＯＢが自信満々に伝え、メディアが色めき立っている。発信源となったのはインディアンス（現ガーディアンズ）やメッツで内野手として１４年間プレーしたカルロス・バイエガ氏（５６）。ソトと同じくドミニカ共和国出身で、メジャー通算１６３０試合に出場し、１５８３安打、７７４打点、１３４本塁打