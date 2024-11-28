こんにちは。結婚相談所「マリーミー」で代表を務める植草美幸です。『ザ・ノンフィクション』（フジテレビ系）での特集をはじめ、各種メディアで見たことがある――なんて方もいらっしゃるでしょうか。マリーミーは設立15年となり、現在では年間約2000件もの結婚や恋愛、夫婦関係にまつわる相談を受けています。これだけの相談を聞いていると、多くの問題はいくつかの類型に分けられ、それぞれに存在する鉄板の解決策が見えて