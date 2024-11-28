パナソニック ホールディングスは創業者の松下幸之助氏を再現するAIを開発したパナソニック ホールディングス(HD)とPHP研究所は11月27日、創業者の松下幸之助氏を再現するAIを開発したと発表した。“経営の神様”と呼ばれた同氏の理念を次の世代に伝えるためのAIだという。生前の著作物や講演・対談などの膨大な発言記録・音声データを読み込ませ、同氏の考え方や話し方を再現した。“AI松下幸之助”は、質問を受けると学習したデ