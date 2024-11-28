社会的に成功していて高収入で、完璧に見えるのに、部屋がとんでもなく散らかっている人は少なくないそうです。お片づけ習慣化コンサルタントの西崎彩智さんは「掃除が嫌い・苦手だと感じるタイプに多いのは、意外にも完璧主義な人。自分自身に対する評価も厳しく、100％きれいな状態以外はダメだと思ってしまっているため、自分は掃除ができない、苦手と思い込んでしまっているのです」といいます――。※本稿は、『人生が変わる