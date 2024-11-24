楽天は２４日、１１月３０日提出予定の契約保留者名簿に田中将大投手（３６）を記載しないことになったと発表した。楽天を退団する可能性が高くなった。田中は自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新し「こんにちは、田中将大です。本日はご報告の動画となります。この度、私は、楽天イーグルスと来季の契約を結ばずに、新たなチームを探すことに決めました。これまでお世話になった球団関係者の皆様、そしてスタッフのみなさん