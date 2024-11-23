J1ガンバ大阪は23日、元日本代表FW宇佐美貴史の負傷を発表した。宇佐美 貴史選手の怪我について #ガンバ大阪 #GAMBAOSAKA https://t.co/7gR5x3ItN5— ガンバ大阪オフィシャル (@GAMBA_OFFICIAL) November 23, 2024決戦前にエースの離脱が発表された。リリースによると、今月21日のトレーニング中に宇佐美は右ハムストリング肉離れを受傷した。今季主将を任された宇佐美は今季リーグ戦35試合12得点8アシストとチームの攻撃をけ