埼玉県川口市などで在日クルド人などに対し、差別的な言動、いわゆる「ヘイトスピーチ」が相次いでいる問題で、さいたま地裁が先ほど、デモの実施を禁止する仮処分の決定を出しました。このヘイトスピーチに対して禁止の決定が出るのは初めてとみられます。【写真を見る】【速報】クルド人ヘイトデモ禁止命じる決定さいたま地裁初の仮処分決定か「クルド人は帰れー」「テロを肯定する外国人との共生はありません」これは今年2