データシステムは、「ミラーリングHDMI変換ケーブル AV004」を発売した。価格は5500円。 これは、iPhoneやiPadのUSBタイプＣからHDMIタイプＡ端子に変換し、車載ナビの画面にミラーリングして映し出すためのアイテム。 【画像】ミラーリングHDMIケーブルのパッケージなど写真 最近はHDMI端子が標準装備された車載ナビやディスプレイオーディオが増えてきており、このミ