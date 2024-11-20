株式会社カブ＆ピースは、2024年11月20日（水）より電気、ガス、モバイル通信、インターネット回線、ウォーターサーバー、ふるさと納税といった生活インフラ関連サービスを提供する。サービスの利用者は、カブ＆ピース社の未公開株を受け取ることができる（＊1）、日本初（＊2）のサービス。電気代が株になる。ガス代が株になる。スマホ代が株になる。生活費が株に変わる、まったく新しい体験が始まる。11月1日の情報解禁以来､SNS